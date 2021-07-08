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В Киеве очевидцы показали поток воды затопившей метро Академгородок

Вчера, 13:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве закрывали станцию метро «Академгородок» из-за подтопления дождевыми потоками кассового зала.

Станцию «Академгородок», вестибюль № 1 закрывали на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). 

В настоящее время специалистам киевского метрополитена удалось ликвидировать подтопление и станция работает на вход и выход пассажиров.

Закрытой остается станция метро «Берестейская», где также был затоплен кассовый зал.



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В Киеве очевидцы показали поток воды затопившей метро Академгородок