В Киеве очевидцы показали поток воды затопившей метро Академгородок

В Киеве закрывали станцию метро «Академгородок» из-за подтопления дождевыми потоками кассового зала.

Станцию «Академгородок», вестибюль № 1 закрывали на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции).

В настоящее время специалистам киевского метрополитена удалось ликвидировать подтопление и станция работает на вход и выход пассажиров.

Закрытой остается станция метро «Берестейская», где также был затоплен кассовый зал.



