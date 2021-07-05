На Андреевском спуске отреставрировали дом-памятник культурного наследия

В одном из аварийных объектов на Подоле завершили работы по реставрации.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

«Речь идет о здании, находящемся по адресу Андреевский спуск, 10. Этот объект является памятником местного значения, а следовательно его снос или реконструкция не допускаются. Поэтому владелец недвижимости получил градостроительные условия и ограничения на реставрацию, согласовал проект в Департаменте охраны культурного наследия КГГА и осуществил его с максимальным сохранением внешнего вида здания», - рассказал Юрий Таций.

По словам чиновника, сам дом был построен в начале XIX века, как усадьба для проживания. Выполненный в стиле классицизм он представляет собой образец тогдашней рядовой застройки. В 90-х годах прошлого века здание использовалось под швейную мастерскую, а уже в 2000-х здесь работало кафе.

«Часть объекта были вынуждены демонтировать, ведь согласно заключению Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций сооружение было непригодно к эксплуатации. Зато сохранился фасад, который привели в порядок во время реставрации», - добавил Юрий Таций.