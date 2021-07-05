В Киеве из-за жары коммунальщики поливают дороги водой для охлаждения

Предприятия КК «Киевавтодор» продолжают усиленный полив дорог в круглосуточном режиме. В две смены на дорогах Киева работают 59 поливомоечных машин.

Как сообщает, «Киевавтодор», только за минувшие сутки использовано более 2 тысяч кубометров.

Особое внимание уделено магистралям с интенсивным трафиком, мостам, улицам, которыми курсирует общественный транспорт. Интенсивный полив дорожной сети предотвращает преждевременную деформации асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта, а также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, существенно уменьшая испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, на выходных температура воздуха в Киеве достигать +33. Учитывая такой прогноз, дорожники будут продолжать полив дорожной сети в усиленном режиме.