В Киеве установлен очередной температурный рекорд

Ночь на 12 июля 2021 года в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений за погодой.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой за все время наюблюдений - температура воздуха не опустилась ниже 22°С.

Предыдущее рекордное значение +21,4°С было зафиксировано в 1922 году. В 2021 году оно было превышено на 0,6°С.

Всего с начала года в Киеве установлено 21 температурный рекорд.