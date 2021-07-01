Ше.Fest мандрує країною: Ірпінь

17 липня в Ірпені відбудеться захід у рамках проєкту «Ше.Fest мандрує країною».

Жителі Ірпеня зможуть познайомитися з мистецтвом постійних і нових учасників фестивалю, а також побачити та почути творчість земляків.

Основна музична сцена працюватиме в парку «Незнайко» з 17:00. На ній виступить відомий український казкар Сашко Лірник, який вміє тримати глядача в напрузі до останнього слова. Свою пісенну творчість подарують мультиінструменталіст та автор власних пісень Віталій Кобзар, ірпінський гурт «Деінде», гурт «Прелеста», а на завершення глядачі побачать виступ гурту «Шпилясті кобзарі».

Неподалік розташуються традиційні для Ше.Fest’у Галявина художників та Ярмарок майстрів, де будуть демонструвати свою творчість ірпінські живописці та народні майстри.

А в Ірпінській міській публічній бібліотеці імені Максима Рильського ви познайомитеся з театральною та дитячою локаціями.

О 15:30 в бібліотеці розпочнуть свою роботу театрали. Мешканці Ірпеня стануть свідками дуже цікавого дійства — відкритої робочої майстерні, коли вистава народжується просто на сцені. Режисерка і драматургиня Ольга Анненко написала п'єсу «Шевченко. Остання любов» про історію стосунків Тараса Шевченка і Марко Вовчок. Вистава, яка народиться під час заходу, буде показана на Ше.Fest`i.

О 17:00, коли театральна локація завершить свою роботу, в бібліотеці розпочнуться пізнавальні розваги для найменших глядачів, які зможуть взяти участь у вікторинах, конкурсі малюнків та інших цікавих активностях.

Проєкт «Ше.Fest мандрує країною» відбувається напередодні всеукраїнського фестивалю Ше.Fest, який стартує на батьківщині Тараса Шевченка, у Моринцях, 21-22 серпня. Також заходи прєекту завітають до Броварів, Одеси та Первомайська.

Вхід для всіх вільний та безкоштовний, фестиваль — безалкогольний.

Запрошуємо всіх відвідати події, які очікують вас в Ірпені, а в серпні — гайда на Черкащину, де на вас чекатиме дводенний фестиваль з багатьма унікальними локаціями.

Заходи в Ірпені відбуваються за підтримки Українського культурного фонду та Відділу культури Ірпінської міської ради. Партнер проєкту — Благодійний фонд «МХП-Громаді».