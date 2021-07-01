В Киеве с 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт

С 12 июля до 20 августа киевский фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт.

Как сообщили в КП «Киевпастранс», технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в этот период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая историческое Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.