В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жарыСегодня, 10:39
В Киев 8 июля с 11:00 ограничат въезд грузовиков из-за жары.
Как сообщили в патрульной полиции Киева, ограничение действует на въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).
В Киеве 1 июля с 14:00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.