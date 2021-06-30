В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

В Киев 8 июля с 11:00 ограничат въезд грузовиков из-за жары.

Как сообщили в патрульной полиции Киева, ограничение действует на въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).

В Киеве 1 июля с 14:00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.