Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусовСегодня, 12:25
С прошлого вечера в Одессе идет дождь, за ночь выпало 24,4 миллиметра осадков.
Как сообщили в пресс-службе городского совета, несмотря на системную работу сотрудников КП «Городские дороги» по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким объемом осадков.
Это привело к подтоплению ряда улиц: Водопроводной, Балковской, Среднефонтанской, Армейской, Инглези, Приморской, Мельницкой некоторых улиц центра города, а также переулка Высокого, где коллекторы по своим техническим характеристикам не могут справиться с большим объемом воды.
В связи с этим троллейбусный маршрут № 8 сокращен до улицы Химической.
На трамвайном маршруте № 20 работает маршрутное такси.