В Киеве появятся мемориальные доски в честь актера Богдана Ступки, воина Игоря Белошицкого и писателя Григора Тютюнника

Комиссия по вопросам установки памятных знаков поддержала установление восьми мемориальных досок, посвященных выдающимся жителям Киева. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Решением комиссии, было поддержано обращение общественной организации «Терен-Восток» по установке мемориальной доски в честь участника боевых действий, добровольца, погибшего на востоке страны, Белошицкого Игоря Анатольевича на фасаде дома, где он жил - на улице Маршала Малиновского 3.

Новая мемориальная доска в честь украинского писателя, прозаика, поэта и педагога Тютюнника Григора Михайловича появится на фасаде дома, где он жил с 1967 по 1980 годы, - на улице Николая Раевского, 28.

На ул. Энтузиастов, 15 будет установлена ​​мемориальная доска в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера Украины по парашютному спорту Хмельницкой Александры Васильевны на фасаде дома, где она жила.

Комиссия также поддержала обращение Министерства обороны Украины относительно установки мемориальной доски в честь военного и государственного деятеля, мецената Кироянца Георгия Сергеевича на фасаде дома на улице Генерала Алмазова, 14.

Мемориальная доска в честь украинского литературоведа, критика, писателя, переводчика, доктора филологических наук Засенко Алексея Елисеевича будет установлена ​​на фасаде дома, где он жил, - на улице Большой Васильковской, 6.

Комиссия поддержала обращение благотворительной организации «Благотворительный фонд «Богдана Ступки» относительно установки мемориальной доски в честь выдающегося украинского актера театра и кино, Героя Украины Богдана Сильвестровича Ступки на фасаде дома, где он жил, - на улице Заньковецкой, 3/1.

По адресу ул. Олеся Гончара, 52 появятся новые мемориальные доски в честь народной артистки Пирадов Элеоноры Владимировны и поэта, писателя-мариниста Тендюк Леонида Михайловича.

Комиссия также поддержала обращение атташе по экономическим и торговым вопросам Республики Перу в Украине по установке памятного знака в честь президента Перу, борца за права человека Рамона Кастилии на зеленой зоне на улице Бульварно-Кудрявской.