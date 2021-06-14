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В июне в Киеве зафиксирован всплеск домашнего и гендерного обусловленного насилия

Вчера, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

С начала года в Киеве зафиксировано 10 904 обращения относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«Полиция Киева зафиксировала 8709 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия. Нашим Центром гендерного равенства обработано 2195 случаев. Кстати, за аналогичный период прошлого года, соответствующими службами было зафиксировано около 7000 обращений. В течение июня в полицию поступило 1424 обращения по вопросам домашнего насилия. В Службу «Телефон доверия» - 401.

В июне мы зафиксировали всплеск насилия - такая же ситуация была и в прошлом году. То есть второй год подряд мы фиксируем всплеск насилия в начале лета», - отметила Марина Хонда.

Она добавила, что с начала года «кризисными комнатами» воспользовались 115 человек, из которых - трое мужчин, 56 женщин и 56 детей. За июнь услугами «комнаты» воспользовались 32 человека. В городском приюте для пострадавших от насилия находилось 19 человек с начала года.

«Офис уполномоченного по правам человека отметил высокое качество работы Киева по противодействию домашнему и гендерно обусловленном насилию. Но несмотря на это, все проблемы до сих пор не решены.

В частности, из-за всплеска насилия нам пришлось несколько раз отказывать пострадавшим в поселении в «кризисных комнат» из-за нехватки мест в учреждениях. Поэтому мы видим необходимость расширения сети.

Сейчас город планирует осуществить капитальный ремонт помещений Дневного центра социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Также в планах открытие еще одного приюта для пострадавших. Кроме того, мы видим необходимость создания мобильных бригад, которые оперативно реагировали на случаи насилия », - добавила Марина Хонда.

Если вы пострадали от домашнего насилия, можете обратиться по телефону на муниципальную горячую линию «Телефон доверия» по телефонам: 15-00 со стационарного или 044-272-15-00 с мобильного.

Также можно обратиться лично в Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия (ул. Ильенко, 20). Работники центра предоставят всю необходимую информацию и помощь. Также, если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в полицию по телефону 102.


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