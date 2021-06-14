В Украине оценят уровень безбарьерности

В Украине оценят уровень безбарьерностиСегодня, 11:11
В Украине начнут мониторинг зданий и услуг - проверят их доступность для маломобильных категорий населения.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.
Для того, чтобы осуществлять такой мониторинг, утвержден порядок его проведения, который предусматривает:
- составление Минрегионом перечня объектов, подлежащих обследованию;
- проведение оценки уровня безбарьерности балансодержателем или владельцами объектов.
«На основе такой оценки Минрегион будет составлять рейтинг областей и городов, а также готовить перечень предложений по усилению безбарьерности. Сам мониторинг будет проводиться один раз в год», - отметил Юрий Таций.
Результатом такого обследования станет усиление внимания к доступности зданий, а также услуг для лиц, являющихся маломобильными и имеющих инвалидность.
«В частности, это усилит контроль за выполнением норм по инклюзивности при строительстве новых объектов и приведет к улучшению безбарьерной инфраструктуры, и в результате повысит комфорт наших городов», - пояснил Юрий Таций.
Он добавил, что соответствующая компетенция утверждена за Министерством развития громад и территорий Украины.