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В Украине оценят уровень безбарьерности

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине начнут мониторинг зданий и услуг - проверят их доступность для маломобильных категорий населения.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Для того, чтобы осуществлять такой мониторинг, утвержден порядок его проведения, который предусматривает:

  • составление Минрегионом перечня объектов, подлежащих обследованию;
  • проведение оценки уровня безбарьерности балансодержателем или владельцами объектов.

«На основе такой оценки Минрегион будет составлять рейтинг областей и городов, а также готовить перечень предложений по усилению безбарьерности. Сам мониторинг будет проводиться один раз в год», - отметил Юрий Таций.

Результатом такого обследования станет усиление внимания к доступности зданий, а также услуг для лиц, являющихся маломобильными и имеющих инвалидность.

«В частности, это усилит контроль за выполнением норм по инклюзивности при строительстве новых объектов и приведет к улучшению безбарьерной инфраструктуры, и в результате повысит комфорт наших городов», - пояснил Юрий Таций.

Он добавил, что соответствующая компетенция утверждена за Министерством развития громад и территорий Украины.


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