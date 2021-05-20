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К летнему сезону в Киеве готовы все 14 коммунальных пляжей

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

К летнему сезону в Киеве готовы все 14 коммунальных пляжей. Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос из соцсетей.

«Киев, как всегда, тщательно подготовилась к началу летнего сезона. Чтобы жители города могли с комфортом и безопасно отдыхать в городе. На сегодня все 14 коммунальных пляжей готовы принимать посетителей. На них оборудованы раздевалки, есть пункты спасателей и общественные уборные», - сказал Виталий Кличко.

Также город определил 18 зон массового отдыха у воды, но без купания.

Официально сезон пока не стартовал, поскольку вода в Днепре еще прохладная, а отдых с купанием, по нормам, разрешен при температуре выше 17 градусов.

На всех коммунальных пляжах, по словам мэра столицы, будут дежурить более 120 спасателей, а также водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия «Плесо».

«Также в этом году столица подала девять муниципальных пляжей для получения международной экологической награды «Голубой флаг». Эта награда означает, что пляжи соответствуют самым высоким мировым стандартам безопасности и комфорта», - отметил Виталий Кличко.


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К летнему сезону в Киеве готовы все 14 коммунальных пляжей