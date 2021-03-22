С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине.

Как сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции, с 2 по 8 апреля территориальные и межрегиональные органы ГЭИ провели 894 проверки субъектов хозяйствования. Нарушителям было предъявлено 8,6 млн гривень убытков.

Наибольший вред окружающей среде был нанесен в результате незаконной вырубки 1800 деревьев госпредприятием «Купянское лесное хозяйство» в Харьковской области. Убытки, предъявленные должностным лицам, составили 6,3 миллиона гривен. Также материалы дела направлены в ГБР в Харьковской области», - говорится в сообщении инспекции.

Еще 2,2 миллиона гривень убытков было рассчитано ГЭИ за складирование глины и строительных отходов на территории парка «Богоявленский» в Николаеве. Заявление о преступлении направлено в ГУНП в Николаевской области.

Кроме того, почти 2 млн гривень убытков предъявлено ЗАО «Киевспецтранс»за самовольное занятие земельного участка вблизи полигона №6. В случае отказа предприятия возмещать сумму добровольно Госэкоинспекция планирует обращаться в суд.