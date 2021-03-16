Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

Несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. Об этом рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан.

Как заявил 5 апреля министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, бывшего киевского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе иностранные граждане, они уже покинули Молдову, перейдя украино-молдавскую границу.

По словам Войку, правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого в похищении Чауса и установить личности некоторых участников похищения.

Он подчеркнул, что полиция нашла машины, которыми пользовались похитители, собрала отпечатки пальцев, нашла переписку подозреваемых и установила их маршрут.

«Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписки, установили личности некоторых похитителей и их маршрут», — рассказал Войку.

По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась по-украински, отметил Войку.

«Чаус — гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус просителя убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу», — рассказал Войку.



