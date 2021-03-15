5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение «Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов» подписано Одесским городским головой.

Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить отключение данных систем.

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы», руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и системы горячего водоснабжения, поручено приступить к выполнению планового ремонта в соответствии с графиком.

Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на заместителя городского головы Дмитрия Жемана.