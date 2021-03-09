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Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

Вчера, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Украина-24».

«В последние дни в столице более тысячи больных в сутки. По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек каждые сутки госпитализируют. Это и с подтвержденным коронавирусом, и с подозрением на него, и с пневмониями. И вот только последний час получаю информацию из больниц - какие очереди по скорым стоят, что привезли больных. Информация по транспорту - что он переполнен и люди не слышат призывов предохраняться. То есть тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет. А вот к ухудшению и коллапсу медицины есть! Поэтому Киев таки введет более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день! С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры», - заявил мэр столицы.

Он отметил, что руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

«Мы детализируем документом все ограничения. И действовать они будут, как минимум, до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», - подчеркнул мэр Киева и призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами.

Виталий Кличко также подчеркнул, что ситуация в столичных больницах сегодня крайне сложная. Город продолжает разворачивать дополнительные кровати. Только в последние недели подготовили дополнительных 1100 коек. Всего их в медучреждениях столицы уже почти 6170.


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Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня