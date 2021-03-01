В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

В Киеве начнут отключать отопление с 5 апреля 2021 года. Как заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, по прогнозу синоптиков, температура воздуха будет повышаться и с 5 апреля начнется отключение жилых домов.

«Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу требуется около 5 дней», — сказал Кличко.

По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию. Тогда, по нормативам, городские службы могут отключить отопление.

«Социальные объекты — больницы, детские сады и школы — пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений», — сказал Кличко.