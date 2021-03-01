С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

В Киеве для учащихся 5-11 классов обучение поссле каникул обучение начнется в дистанционном формате. Ученики младших классов сядут за парты со следующего понедельника, если ситуация с коронавирусом в столице существенно не ухудшится.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Для учащихся 5-11 обучение начнется с 25 марта — в дистанционном формате. Ученики младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник», — сказал мэр.

Для учителей, руководителей учреждений образования подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.

24 марта заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил, что в Киеве уже максимально заполнены опорные больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах больниц.