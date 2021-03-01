На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь.

Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно был направлен на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы поставили агенту задачи:

по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье и состоянию защищенности государственной границы Украины;

порядку охраны границы;

технического оснащения, количеству задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины из числа носителей секретной информации.

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.