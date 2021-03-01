С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

В Одесской области с 23 марта вводятся ограничения красной зоны карантина из-за распространения COVID-19. Решение было принято 20 марта, на внеочередном заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

С 00:00 23 марта 2021 года в Одесской области будут действовать ограничения для «красной» зоны карантина.

В ней запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения.

Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 21 марта 2021 в Одесской области зарегистрировано 97504 случая COVID-19. Из них 44 929 человек - жители Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 310 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 660 новых случаев заболевания.