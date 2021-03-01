На стоянке рынка «7-й километр» у двух предпринимателей отобрали 14 млн гривень

18 марта группа неизвестных лиц в балаклавах на автомобильной стоянке рынка «7-й километр» напала на двух предпринимателей.

С применением травматических пистолетов и газовых баллончиков грабители отобрали у них сумки с деньгами, в которых было около 14 млн гривен.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Chrysler Voyager.

В результате нападения двое пострадавших 34-х и 58-ми лет получили ожоги глаз и травмы головы и лица, врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств разбойного нападения и лиц, к нему причастны.

Полиция просит откликнуться свидетелей или очевидцев события.