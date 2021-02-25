В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

С 20 марта в Киеве вводят строгий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения на три недели до 9 апреля включительно.

С 20 марта в Киеве запрещено: