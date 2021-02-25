В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

В Киеве вводят строгий локдаун с 20 мартаСегодня, 12:12
С 20 марта в Киеве вводят строгий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.
Как сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения на три недели до 9 апреля включительно.
С 20 марта в Киеве запрещено:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
- проведения религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).