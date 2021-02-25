Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

Административный иск на бездействие полиции подала исполнительная директор общественной организации «Гей-Альянс Украина» Анна Леонова, которая организует Одесса прайд (Одесса Прайд 2020). Заявление на служебное расследование адвокат Одесской приемной Юлия Лесная подавала еще в сентябре 2020 года.

«По результатам проведенного служебного расследования указанные сведения не нашли своего подтверждения», — ответила полиция на заявление Лесной относительно ненадлежащего обеспечения безопасности на Прайде.

Как сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека, дело о бездеятельности в конце концов открыли только 5 марта.

Анна Леонова говорит, что организаторы прайда вели коммуникацию с полицией за несколько месяцев до проведения мероприятия. Но за полтора часа до происшествия полиция попросила изменить место проведения, потому что на указанном организаторами месте собрались противники прайда и полиция не смогла их оттеснить, говорит Анна.

«Нас окружила толпа противников, которые кричали, угрожали, швыряли камнями и бутылками. Я обратилась к Дмитрию Ищенко (руководителя отдела превентивной деятельности ГУНП в Одесской области — ред.) С просьбой что-то сделать, а он сказал, что противники не нарушают и проявляют свое право на мирное собрание», — рассказала Анна Леонова.

За неделю до прайда ультрарадикальные каналы «Традиция и порядок», «Мужское государство» и «Сак против» распространяли информацию об участниках в социальных сетях. В частности, на канале «Мужское государство» сообщали, что формируют автобусы, которыми доставят противников Одесса прайда на место проведения мероприятия. Анна говорит, что сообщала полиции о сообщениях на этих каналах.

Марш равенства проводят в Одессе с 2015 года. С тех пор организаторы налаживали диалог с полицией и договаривались о том, как сделать событие безопасной для участников. В 2017-18 годах эта стратегия работы дала результат, говорит Анна Леонова. По ее словам, между организаторами и полицией сформировалась доверие. Пора начинать подготовку к нынешнему Одесса прайду, так что служебное расследование важно, рассказывает организатор.

Также кроме административного иска, полиция рассматривает уголовное дело в отношении нападений на участников марша.