Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

Школы Одессы из-за ситуации с коронавирусом с 15 марта перевели учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Об этом на заседании оперативного штаба Одесского горсовета заявила замдиректора местного департамента образования и науки Ирина Столбовая.

«Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особенного распоряжения, а ученики 1-4 классов продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемиологических мер», — заявила Столбовая.

Кроме того, одесским школам рекомендуется уйти весенние каникулы с 22 по 26 марта. Ранее также сообщалось, что ученики младших классов в Одессе тоже смогут учиться дистанционно, если соответствующее желание будет у их родителей.

Львовские школьники уходят на дистанционное обучение с 16 марта. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время утреннего эфира на радио «Люкс FM».

«Все видят ситуацию, которая сейчас в Украине и другим странам мира. Многие страны Европы переходят на жесткий локдаун. Такой локдаун также сегодня на Закарпатье, Франковщине, Буковине. Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40 Этот вирус, по словам медиков, значительно агрессивнее, чем тот, что был год назад . Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в красную зону с жесткими ограничениями, мы уже сегодня делаем первый шаг: завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно» - заявил Андрей Садовый.