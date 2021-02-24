В Киеве 11 марта ограничат вход на станции метро из-за футбольного матча «Динамо» - «Вильяреал»Сегодня, 10:11
11 марта в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ограничения могут ввести в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Вильяреалом», который продет на НСК «Олимпийский».
Начало футбольного матча запланировано на 19:55. Перед началом поединка могут ввести ограничения на вход на станции «Олимпийская».
После завершения матча возможны ограничения на вход на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
«Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций», — говорится в сообщении.