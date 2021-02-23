В Одессе бизнеc просят перейти на дистанционный режим работы из-за COVID-19

На внеочередном заседании оперативного штаба по противодействию эпидемии COVID-19 был принят ряд решений, среди которых - перевод на дистанционный режим структурных подразделений Одесского горсовета.

По мнению чиновников это позволит разгрузить общественный транспорт.

Также мэр города Геннадий Труханов призвал представителей частного бизнеса последовать примеру городского совета и обеспечить режим дистанционной работы своим сотрудникам, а одесситов и гостей города просят строго соблюдать масочный режим и следовать правилам карантина.

По словам мэра Одессы, городские власти сегодня делают все необходимые шаги для полноценного функционирования системы здравоохранения. В случае необходимости также будут организованы дополнительные койко-места.



