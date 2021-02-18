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В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

Сегодня, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

Управление ГАСК Одесского горсовета предупреждает об опасности инвестирования незаконным объект строительства на ул. Петрашевского, 19.

Земельный участок по этому адресу с целевым назначением «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)» находится в частной собственности и передан в аренду ОК «ЖСК «Комьюнити 1» на основании договора аренды земельного участка от 20.01 .2021 года. На участке расположен одноэтажный жилой дом, хозяйственные здания и сооружения.

Департаментом архитектуры и градостроительства выданы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка на проектирование нового строительства индивидуального жилого дома.

Заказчик строительства ОК «ЖСК «Комьюнити 1» автоматически зарегистрировал в Единой государственной электронной системе в сфере строительства уведомление о начале выполнения подготовительных работ по объекту «Новое строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по ул. Петрашевского, 19».

На сегодня разрешительная документация на проведение строительных работ по этому адресу отсутствует. Однако, по информации некоторых интернет-ресурсов, по этому адресу открыта продажа квартир в четырехэтажном 8-квартирном жилом доме ЖК «Клубный дом Community».

Управление ГАСК Одесского городского совета предупреждает одесситов-потенциальных покупателей об опасности инвестирования средств в незаконный строительный объект.


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В Одессе горсовет просит не покупать квартиру в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»