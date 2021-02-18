» » В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесском зоопарке - снова пополнение. У семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят.

Как отметил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, все малыши здоровы и уже активно познают мир.

«Европейский дикий муфлон сохранился только на островах Корсика и Сардиния, но его широко расселили в южных частях Европы. Живут эти животные в горных пейзажах. Самки и ягнята вместе составляют стадо до 100 особей, тогда как самцы является одиночками и присоединяются к стаду только во время гона», - отметил Игорь Беляков.

Кроме того, потомством обзавелись также козы, овцы и мунтжаки (лающий олень).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:15

Прокуратура подозревает эксчиновников «Укрэнерго» в разворовывании 380 млн гривень на строительстве подстанции в Кременной

Сегодня, 13:47

Лисичанск получил нового начальника полиции

Сегодня, 12:04

Российские террористы пропустили через Счастье гуманитарный конвой

Сегодня, 11:56

NRC продолжает программу бесплатной правовой помощи переселенцам и жителям оккупированного Донбасса

Сегодня, 09:32

За неделю через КПВВ в Станице Луганской прошли 10791 человек

Сегодня, 09:15

28 февраля российские террористы 7 раз нарушили перемирие. Погиб украинский военный

Вчера, 19:45

Луганская «Заря» победила донецкий «Шахтер» со счетом 1:0

27-02-2021, 11:00

На Донбассе за сутки 11 раненых

26-02-2021, 13:59

В Луганской области 31 заболевший и трое умерших от COVID-19

26-02-2021, 09:50

В Рубежном чуть не сгорел центральный рынок

26-02-2021, 09:48

Группировки «Л-ДНР» выдвигают искусственные причины, чтобы продолжать блокировать пункты пропуска на Донбассе

26-02-2021, 09:38

В Луганской области российские террористы обстреляли Жолобок

Новости Украины:

Сегодня, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

Сегодня, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

Сегодня, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

Сегодня, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

Сегодня, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят