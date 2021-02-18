В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

В Одесском зоопарке - снова пополнение. У семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят.

Как отметил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, все малыши здоровы и уже активно познают мир.

«Европейский дикий муфлон сохранился только на островах Корсика и Сардиния, но его широко расселили в южных частях Европы. Живут эти животные в горных пейзажах. Самки и ягнята вместе составляют стадо до 100 особей, тогда как самцы является одиночками и присоединяются к стаду только во время гона», - отметил Игорь Беляков.

Кроме того, потомством обзавелись также козы, овцы и мунтжаки (лающий олень).