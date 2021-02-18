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В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

На платформах 19 станций киевского метро разместили дефибрилляторы.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», в подземке завершили работы по размещению дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами проекта Общественного бюджета «РеаниМетро».

Оборудование для экстренной помощи при сердечных приступах находится на платформах станций «Лесная», «Дарница», «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная», «Вокзальная», «Политехнический институт», «Шулявская», «Святошин», «Академгородок», «Почайна», «Контрактовая площадь», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Лукьяновская», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Осокорки».


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