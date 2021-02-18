В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

До 1 сентября на улице Борщаговской частично ограничено движение транспорта. Об этом предупреждает КК «Киевавтодор».

На улице Борщаговской начали новый этап капитального ремонта. Дорожники обновляют покрытие на участке между ул. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана (Индустриальный мост) в направлении Борщаговки.

В ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек. Основные ремонтные работы планируется выполнить в ближайшие месяцы.

Коммунальная корпорация прощения за неудобства.