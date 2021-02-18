На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

Двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбук.

Также Министр заявил об отзыве двух сотрудников, подозреваемых в коррупции.

«Сотрудников я немедленно отозвал из долгосрочного загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены.

Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения.

МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастное расследование и установление всех обстоятельств дела» — сообщил Дмитрий Кулеба.