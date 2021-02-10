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Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

Вчера, 21:34 citynews.net.ua | Напечатать

Одесский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для бывшего секретаря Затокского поссовета Юрия Чередниченко, который подозревается в нескольких уголовных преступлениях, в том числе, в угрозах насилием и убийством судье Белгород-Днестровского горрайсуда.

Об этом сообщают Новости Овидиополя.

Напомним, ранее Юрию Чередниченко, решением Овидиопольского районного суда была назначена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Правоохранители учли тяжесть криминального деяния и сочли необходимым принять меры к исключению возможности давить на потерпевшего и угрожать свидетелям.

Сегодня подсудимого Чередниченко изьявил желание взять на поруки бывший член команды Януковича, народный депутат от ОПЗЖ, проигравший выборы в мэры Одессы, Николай Скорик. Свою позицию нардеп пояснил давним знакомством с подсудимым, а получив отказ – обвинил суд в «политической расправе», несмотря на то, что поводом слушаний является откровенно уголовное преступление.

Коллегия Одесского апелляционного суда, учитывая все факты и тяжесть правонарушения, оставила Юрия Чередниченко под круглосуточным домашним арестом.

По словам гособвинителя Андрея Пария, Юрий Чередниченко будучи «правозащитником», то есть – представителем судебной ветви власти, ознакомлен с адвокатской этикой, а потому угрозы в адрес судьи, нецензурная брань и попытки давления с его стороны недопустимы вдвойне. Об этом прокурор заявил в ходе судебного заседания.

Напомним, бывший затокский чиновник Юрий Чередниченко подозревается в совершении уголовного преступления. Речь об угрозах убийством и насилием в отношении судьи Виталия Мишко, в связи с осуществлением им правосудия (ч. 1 ст. 377 УК Украины). Следствием установлено, что исполняя обязанности должностного лица поселкового совета, находясь одновременно в статусе адвоката, будучи не согласным с принятым судьей решением, Юрий Чередниченко угрожал служителю Фемиды убийством и насилием в отношении него.


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Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

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Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом