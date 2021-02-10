В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

Сегодня, 25 февраля, в Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара погибли двое человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел около 5:52 в одной из многоэтажек по проспекту Небесной Сотни. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире, которая расположена на втором этаже жилого дома.

В 6:15 спасатели локализовали пожар, а в 6:35 он был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Во время тушения пожара обнаружены тела 2 погибших человек 1964 г. н. и в 1934 г. н. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем хозяином. Ущерб устанавливается.