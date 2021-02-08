» » Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

Сегодня, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

Суд в Одессе приговорил экслидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненка и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонным биллингом и показаниями свидетельницы, которая рассказал, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Оба обвиняемых свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

По словам Стерненко, прокуратура не предоставила суду доказательств: «Нет свидетелей; нет фото или аудио, неизвестно, вообще кто-нибудь нападал на Щербича. Есть только его слова, и на основе этих слов меня обвинили в похищении человека и в разбойном нападении».

Мнение украинских активистов об этом процессе:

Адвокат Маси Найем:

Фундація DEJURE:


Ольга Решетилова


Валерий Маркус (Ананьев)



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:18

В Луганской области зима напоследок грозит морозами до -21 градуса. 

Сегодня, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

Сегодня, 11:57

Первая партия вакцин от коронавируса Covishield 23 февраля прибыла из Индии в Украину

Сегодня, 10:58

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford AstraZeneca против COVID-19

Сегодня, 10:52

Генпрокурорка Венедиктова рассказала в чем обвиняют ТОП-руководителей «Приватбанка»

Сегодня, 10:20

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий

Сегодня, 09:46

За сутки российские террористы убили двух украинских военных и еще трое - ранены

Вчера, 14:04

Российские террористы завербовали двух чиновниц в Луганской области

Вчера, 11:43

Зеленский хочет «серьезный» аэропорт между Луганской и Донецкой областями

Вчера, 11:05

За неделю КПВВ в Станице Луганской пересекли почти 10 тысяч граждан

Вчера, 10:47

Бывшие пленники Кремля создали платформу «Звільнення в’язнів»

Вчера, 10:15

За выходные 9 обстрелов на Донбассе: Артиллерия, минометы и снайперские группы

Новости Украины:

Сегодня, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

17-02-2021, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8-02-2021, 11:47

В Карпатах намело больше метра снега

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?