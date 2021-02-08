Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

Суд в Одессе приговорил экслидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненка и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонным биллингом и показаниями свидетельницы, которая рассказал, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Оба обвиняемых свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

По словам Стерненко, прокуратура не предоставила суду доказательств: «Нет свидетелей; нет фото или аудио, неизвестно, вообще кто-нибудь нападал на Щербича. Есть только его слова, и на основе этих слов меня обвинили в похищении человека и в разбойном нападении».

Мнение украинских активистов об этом процессе:

Адвокат Маси Найем:

Фундація DEJURE:





Ольга Решетилова





Валерий Маркус (Ананьев)



