В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

В Одессе на базе Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия» продолжаются курсы повышения квалификации офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск, будут нести службу на противокорабельной ракетном комплексе «Нептун».

В течение месяца военнослужащие из состава управления и стартовых батарей дивизиона совершенствовать теоретические знания и практические навыки по профессионально-ориентированной и специализированной профессиональной подготовки офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск.

- Курс включает в себя изучение таких дисциплин, как тактика береговых ракетно-артиллерийских войск, организация военной связи, система распознавания ВМС, основы морской навигации, строение противокорабельных ракет, системы управления стрельбой противокорабельных ракетных комплексов и других. То есть за время теоретического отработки элементов боевой подготовки мы должны усовершенствовать знания и умения, которые по совокупности и уровнями сформированности позволяют обеспечивать решение профессиональных задач в будущем, - рассказал лейтенант Алексей Мациевский.

К слову, Алексей еще курсантом принимал участие в проведении государственных испытаний противокорабельного комплекса «Нептун».

- Тогда могли наглядно показать и разъяснить, как все работает. А так как я понимал, что в будущем служить на одном из таких комплексов, то для меня такой опыт стал бесценным. Как показало время, привлечение курсантов к испытаниям было вполне оправдано, ведь это позволило получить специалистов уже подготовленных к эксплуатации и боевого применения современных и высокоточных ракетных комплексов, - отметил офицер.

Стоит заметить, что инструкторско-преподавательский состав прошел профессиональную подготовку в Государственном предприятии «Государственное Киевское конструкторское бюро« Луч »и принимал непосредственное участие в проведении государственных испытаний комплекса« Нептун »в 2020 году.

Подготовка военных специалистов, которые уже скоро будут работать с новой техникой, продлится до конца февраля, а по окончании курса офицеры сдадут экзамен и получат соответствующие сертификаты.