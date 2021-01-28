ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

Среди уголовных производств, досудебное расследование которых осуществляют следователи Государственного бюро расследований, есть такие, которые касаются трагических событий, связанных с пожарами, которые произошли в Украине в последние годы, забрали 54 человеческие жизни и привели к значительным материальным потерям.

Масштабные пожары в Одесской области:

в КНП «Одесский областной центр психического здоровья», в результате которого погибли 8 человек и причинен материальный ущерб на сумму 756 589 гривен;

в гостинице «ТОКИО СТАР», где погибло 9 человек;

в ДВНЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», из-за которого погибли 16 человек и 28 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и конструктивно уничтожено 5-этажное здание остаточной стоимостью более 4 миллионов гривен;

в городском детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория», где погибли 3 детей.

Досудебным расследованием установлено, что указанные пожары произошли вследствие систематического ненадлежащего исполнения руководителем ГУ ДСНС в Одесской области своих служебных обязанностей, в отношении которого в сентябре 2020 году в суд направлен обвинительный акт.

Кроме того, по уголовным производствах устанавливается причастность других должностных лиц к указанным событиям.