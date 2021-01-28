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В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

Вчера, 22:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве составили 47 протоколов на руководителей предприятий, которые не убрали снег и сосульки на своих территориях.

Как сообщает пресс-служба КГГА, особое внимание инспекторы благоустройства уделяют сосулькам, что массово образуются на крышах из-за перепада температур. Опасные ледяные образования — результат неубранного снега, поэтому руководители предприятий, независимо от форм собственности, получают предписания и протоколы инспекторов благоустройства. Только за 16 февраля они внесли более 600 предписаний и составили 47 административных протоколов.

По словам и. о. директора Департамента городского благоустройства Тимура Ткаченко, ответственные за уборку снега и наледи порой легкомысленно относятся к правилам благоустройства.

«Штрафы довольно низкие — максимум 1700 грн, поэтому предпринимателям иногда проще заплатить, чем организовывать уборку или самим брать в руки лопату. К сожалению, из-за такой реакции некоторых балансодержателей имеем случаи травмирования киевлян. Инспекторы продолжают пристально мониторить свои сектора, составляют протоколы и вносят предписания», — прокомментировал Ткаченко.


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