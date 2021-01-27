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В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с южным циклоном на территории Одесской области в течение суток 12 февраля ожидается осложнение погодных условий: значительный снег, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Образование снежного покрова. Ветер северо-западный, 17-22 м/с. Резкое снижение температуры, ночью и днем 7-12° мороза, на юге 2-4° мороза.

13-17 февраля сохранится холодная, без осадков погода.

Температура ночью 9-14° мороза, днем ​​5-10 ° мороза, на юге 1-3° мороза.

Осложнения погодных условий 12 февраля отвечает II уровню опасности (оранжевый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушения движения транспорта на автодорогах области, дорогах и улицах населенных пунктов.

В связи с этим одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещения по городу, без крайней надобности не выезжать на личном автотранспорте на улице Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице.


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В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня