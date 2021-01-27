Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

Овидиопольский райсуд в Одесской области сегодня избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему секретарю, а затем и.о. главы Затокского поссовета Юрию Чередниченко.

Как сообщает издание «Новости Овидиополя», суд избрал меру пресечения в рамках уголовного производства по ч.1 ст.377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи).

Несколько дней назад Чередниченко объявили подозрение в угрозах убийством судье Белгород-Днестровского горрайонного суда Виталию Мишко. Тот, напомним, в сентябре 2016 года пережил нападение, во время которого его облили зеленкой. Судья рассматривал иск о признании незаконной сессии Затокского поссовета 29 июня того же года, на которой экс-секретарь (а затем и глава поселка) Вячеслав Бокий попытался захватить власть. С ноября 2020 года Бокий находится в СИЗО.

Отметим, Чередниченко – близкий соратник Бокия и вместе с ним также фигурирует в ряде уголовных производств.