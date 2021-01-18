Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

Министр юстиции Денис Малюська рассказал как рейдеры пытаются захватить киевский рынок «Столичный». История вышла в духе 90-х годов прошлого столетия — Иванющенко, Правый сектор и неизвестный VIP.

Всю историю он описал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, госреестраторы несколько раз устраняли из госреестра запрет суда на регистрационные действия. После этого частные нотариусы оформляли переход контроля над компанией к другому лицу.

14 декабря 2020 государственный регистратор выбросил из ЕГР информацию о запрете суда на регистрационные действия, а сразу после этого частный нотариус оформил переход контроля за юридическим лицом другому лицу.

Офис противодействия рейдерству среагировал быстро — уже 15 декабря все вернули как было, а регистратору аннулировали доступ к реестру.

История повторилась через несколько дней 17 декабря новый регистратор убрал запрет, нотариус оформил изменения в реестре, а 18 декабря Офис вернул все назад и аннулировал доступ регистратора в реестр.

Далее заказчики захвата рынка попытались другой путь — привлекли «вип-персону», которая благодаря своему статусу пыталась уговорить министра и коллег прекратить обращать внимание на незаконные регистрационные действия.

И дальше пошло уже в стиле начала 90-х.

По словам министра юстиции был запущен многоходовый и наглый захвата рынка:

— сначала частный исполнитель (как раньше регистраторы) без всяких оснований просто удалил из реестра прав на недвижимость информацию об аресте судом (наглость тут не в последнюю очередь обусловлено тем, что проверка действий частного исполнителя может инициировать только сторона исполнительного производства, а тут даже и стороны то нормальной не было)

— затем государственный регистратор сменил владельца недвижимости, оформив это как якобы внесудебное обращение взыскания на ипотеку (хотя ни договор такой возможности не предполагал, ни процедуру никто даже не пытался соблюдать)

— и наконец в «зачищенный» черными регистрационными действиями реестр зашел частный нотариус, оформивший переход собственности на недвижимость на «добросовестного» нового владельца, а затем и следующую аренду имущества другому лицу.

Все это произошло в течение нескольких часов, что свидетельствует о действиях хорошо организованной группы.

«Особенно интересовало на что надеялись частный исполнитель, государственный регистратор и (в меньшей степени) нотариус? Заработать деньги и оставить профессию?

Позже стало понятнее — они надеялись на „Випа“, который перешел от уговоров к грубым запугиваниям (получалось даже немного смешно, потому что на улице уже не 90-е и контекст изменился).

Короче говоря, частном исполнителю и государственному регистратору доступ к ДРРП мы аннулировали, а нотариуса отправили „отдохнуть“ от операций с недвижимостью на три месяца» — пишет Денис Малюська.

Дальше стало хуже — при попустительстве полиции неизвестные организовывают акции устрашения и ходят с фаерами под местом жительства министра юстиции Украины

«Титушки, которые пикетировали здание Минюста, вели себя нецензурно, пытались запугать работников и мешали работать несколько дней.

Титушки представлялись Правым сектором — не знаю действительно ли это так. Если да — то деградация этого движения удивляет, ожидал бы от них требования вернуть имущество государству, а не отдать все другим преступникам.

Возможно просто деньги не пахнут и принцип „грабь награбленное“ в кризисные времена перекрывает этические соображения и идеологию.

Ну и дальше несколько десятков титушок нашли мой дом и своими факелами, криками и скандированием матов сильно напугали всех моих соседей и детей, которые были дома».