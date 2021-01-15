В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

В Житомирской области в связи с осложнением погодных условий введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция и служба автодорог.

Ограничения начали действовать с 12:00 на автодорогах М-06 Киев — Чоп и М-07 Киев — Ковель — Ягодин на территории Житомирской области.

«Такие меры вводятся для недопущения заторов, сохранения здоровья участников дорожного движения и беспрепятственной работы дорожных служб», — отмечают дорожники.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, и грузы, которые используются при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Водителей грузовиков призывают направить свое транспортное средство на площадки отстоя и переждать непогоду.