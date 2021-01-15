В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8 февраля с 15:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет временно ограничен из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Ограничение на въезд грузовых автомобилей принято во время заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА № 8 от 8 февраля 2021 года.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет сообщено отдельно.

По мнению чиновников граничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В связи с этим Департамент муниципальной безопасности обращается к водителям крупногабаритного транспорта с просьбой заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

Кроме того, призывают по возможности не пользоваться личными авто и киевлян.

«Также просим не парковать свои машины вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, эвакуируют», — отмечается в сообщении.