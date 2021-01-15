В Карпатах намело больше метра снега

Как сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра, в районе снеголавинной станции Пожежевская что у самой вершины Карпат Говерлы, высота снежного покрова на утро 8 февраля составила 60-132 см, снег слежавшийся, влажный.

Вблизи станции Плай (полонина Боржава, Закарпатье) намело 50-65 см, снег насыщенный водой, слабо закреплен. А на снеголавинном посту Драгобрат (одноименная долина в горном массиве Свидивец на Закарпатье) высота снежного покрова составила 99 см. Везде температура плюсовая.

На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - на утро 8 февраля шел мелкий снег. Здесь держится 3 градуса мороза, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.