В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского города Первомайск в Николаевской области.

Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее».

На место также направлена пожарную команду ОДО «Первомайскдизельмаш» и еще две из близлежащих районов.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно следует 12 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

Проведена эвакуация персонала и посетителей.

Чуть позже появилась информация о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге магазина.