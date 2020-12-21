Спасатели предупредили о высшем уровне опасности из-за сильных снегопадов в южных и центральных областях Украины

28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. Так, в Одесской, Николаевской областях чрезвычайное снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

На дорогах 28 января гололедица.

ДСНС напоминает, что такие погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов.

Спасатели призывают водителей воздержаться от поездок автомобилями в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы дорожники могли своевременно и качественно очистить их от снега.