Одессу засыпало снегом

Ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Непрерывный дождь под влиянием отрицательной температуры переходил в мокрый снег, что привело к частичному обледенения контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

Так, на участке ответственности КП «Одесгорсвет» были повержены 3 опоры, произошел 131 обрыв сетей. Специалисты коммунального предприятия работают над устранением последствий непогоды с привлечением 6 вышек.

Также за сильного ветра были повалены деревья и стволовые ветви (всего упало 473 ед.). На местах работают коммунальщики, используя 16 вышек.

Из-за обледенения контактной сети и поваленные ветки часть подвижного состава КП «Одесгорэлектротранс» оставалась на линии.

27-28 января состоялось 78 обрывов сети, 16 из них еще восстанавливают. В результате часть городских маршрутов временно не работает, а на работающих, ограниченное количество подвижного состава.

Помощь коммунальщикам в расчистке города предоставляют 250 военнослужащих.