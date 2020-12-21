В Одессе прощаются с актрисой Ириной Токарчук

Сегодня, 27 января, состоится прощание с актрисой театра, кино и телевидения Ириной Токарчук. Она стала известна благодаря «Джентельмен-шоу» и «Маски-шоу».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«Не стало легендарной актрисы театра, кино и телевидения Ирины Токарчук, известной многим зрителям благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры. За плечами у Ирины Токарчук многолетний опыт работы в различных театрах и на киноплощадках. Ирина Токарчук любила Одессу и своим талантом прославляла наш город на весь мир … Прощание с Ириной Токарчук состоится завтра, 27 января 2021 года, с 10:00 до 11:00, в помещении Академического Русского драматического театра по адресу улица Греческая, 48. Похороны состоятся на II Христианском кладбище», — говорится в сообщении.

Актриса работала в Одесском академическом русском драматическом театре и Доме клоунов, юмористическом телевизионном скетч-шоу «Джентльмен-шоу». Участвовала в проекте «Маски-шоу», играла в театральных постановках «Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта»