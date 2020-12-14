В Одессе горел отель - 2 человека погибли

В Одессе на улице Посмитного, 10/12 горел трехэтажный отель. В пожаре погибли два человека, еще двое пострадали от отравления дымом и огня.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что пожар возник в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12. По предварительным данным произошло возгорание электропроводки на третьем этаже и крыши трехэтажного жилого дома.

В 22:05 пожар был локализован на площади 1 тыс. 200 м кв.

В 23:51 пожар удалось полностью потушить. Пострадавших госпитализировали.

Полиция квалифицировала дело как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.