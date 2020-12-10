В Киеве из-за мороза и снегопада отменили ярмарки

В Киев пришло значительное похолодание. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью температура может опуститься до 17° мороза, днем ​​- до 15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.

Кроме того, сегодня в течение дня снова ожидается снегопад.

Дорожники КК «Киевавтодор» работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно ликвидировать последствия осадков в столице. Работа спецтехники продолжится и сегодня, поэтому призываем водителей не мешать процессу и не парковать авто вдоль проезжей части улиц и дорог.

На период похолодания в столице начали работать 33 пункта обогрева, 10 из которых - в круглосуточном режиме. В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Их помещения оборудованы специальными местами для сидения, где каждый посетитель может отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Также в помещениях является аптечки. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе посетители проходят термоскрининг.

В связи со значительным снижением температуры в усиленный режим переведена работа 35 аварийных бригад КП «Киевтеплоэнерго». Вся спецтехника прошла дополнительный осмотр и готова к работе.

За последнюю неделю проверено почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер.

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях № 5 и № 6 работают все 6 энергоблоков. Электрическое оборудование перед сильным похолоданием также прошло дополнительное обследование.

Из-за снижения температуры воздуха с 15 января и до улучшения погодных условий отменено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.