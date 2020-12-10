В Одессе откроют 2 пункта обогрева для бездомных граждан

В связи с существенным похолоданием, которое надвигается на Одессу, муниципальные структуры города разворачивают два пункта обогрева.

Один из них, на Куликовом поле, уже развернут Приморской райадминистрацией совместно с общественной организацией «Новая жизнь».

В свою очередь КП «Одесгорсвет» обеспечило подключение пункта к электроэнергии, а департамент городского хозяйства - дровами. В пункте обогрева каждый желающий сможет согреться и получить теплое питье.

Также сегодня Суворовская райадминистрация совместно с ДСНС развернет еще один пункт обогрева на пересечении улиц Марсельской и Жолио-Кюри.